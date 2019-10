Firefox 70 introduceert privacy-dashboard

2019-10-23T10:15:00

2019-10-23T10:02:46

De nieuwste versie van Firefox introduceert een privacy-dashboard dat inzicht geeft in de verschillende manieren waarop websites je online volgen. Hoe kom je daar en wat kun je er mee?

Zorg er eerst voor dat je Firefox-versie 70 of hoger draait. Weet je niet zeker of dit zo is, klik dan rechts bovenin op het menu-icoontje, gevolgd door Help en Over Firefox. De meest recente update wordt nu gedownload en geïnstalleerd, voor zover dat nog niet het geval was. Het privacy-dashboard is hierna te bezoeken door in de adresbalk about:protections in te voeren en op Enter te drukken.

Soorten trackers

De browser maakt onderscheid tussen verschillende soorten trackers: o.a. trackingcookies, sociale media-trackers en fingerprinters. Allerlei soorten trucjes waardoor sites weten dat je langs bent geweest en informatie die onder meer door adverteerders gebruikt wordt om voor jou relevante producten te kunnen aanbieden, ongeacht of je daar specifiek naar zoekt op dat moment.

Privacy-instellingen

Bovenin het dashboard zie je informatie staan over je huidige Beschermingsniveau. Klik daarop om uit te komen bij de privacy-instellingen van Firefox. Daar kun je zelf bepalen in hoeverre je wil dat bepaalde trackers wel/niet geblokkeerd worden. Het kan namelijk voorkomen dat sites niet goed meer laden, als je jezelf volledig van ze afsluit.

Overigens kun je opgeslagen cookies hier ook handmatig verwijderen. Doe dit bij Cookies en websitegegevens, gevolgd door Gegevens wissen. Onder Gegevens beheren kun je onderscheid maken tussen sites, mocht je van sommige de cookies wel willen bewaren. Om dit in het vervolg te voorkomen, kun je sites uitzonderen van blokkades via Toestemmingen beheren.

Monitor en Lockwise

Tot slot wijst het dashboard je nog op twee andere diensten van Mozilla, namelijk Monitor en Lockwise. Met Monitor is te achterhalen of jouw inlog-gegevens bij datalekken zijn opgedoken. Lockwise is daarnaast de wachtwoordkluis van Firefox, waarin je opgeslagen wachtwoorden worden bewaard. Met eventueel de optie om deze te synchroniseren op verschillende apparaten.