Firefox-browser nu ook te vinden in Microsoft Store

2021-11-10T11:33:00

2021-11-10T11:28:10

Mozilla's Firefox-browser is sinds vandaag ook vanuit de Microsoft Store te downloaden. Vanwege het strengere toegangsbeleid uit het verleden was dat tot op heden niet mogelijk.

Voorheen was Firefox niet welkom in de Microsoft Store omdat de browser op een engine draait die door Mozilla zelf is ontwikkeld, Gecko. Tot voor kort stond Microsoft enkel browsers in zijn downloadwinkel toe die gebouwd zijn op de Blink-engine, onderdeel van Chromium. Zoals de Edge-browser en Google Chrome, hoewel deze laatste ook nog steeds niet in de Microsoft Store te vinden is.

Een belangrijk voordeel van de Microsoft Store-versie van Firefox, is dat deze ook te installeren is op Windows-computers in de S-modus. Daarop is namelijk geen software te installeren buiten de Microsoft Store om. Verder maakt het geen verschil of je Firefox nu via deze route installeert, of zoals vanouds via de Firefox-website.

Nieuw beleid

Toch is het een belangrijke ontwikkeling, omdat het laat zien dat Microsofts nieuwe Store-beleid langzaam maar zeker zijn vruchten begint af te werpen. Eerder waren de eisen dusdanig streng dat veel softwarebouwers niet de moeite namen hun programma's/apps ook in de Microsoft Store aan te bieden. Het bedrijf laat de teugels meer vieren, en trekt zo nu ook grote spelers als Mozilla aan.