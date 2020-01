Firefox-browser straks met stem te bedienen

2020-01-13T15:00:00

2020-01-13T14:44:38

Mozilla laat je straks de Firefox-browser bedienen door middel van stemcommando's. Daarvoor is de Firefox Voice-extensie in het leven geroepen. Geïnteresseerden kunnen het alvast uitproberen door zich in te schrijven voor de bètaversie.

Firefox Voice ondersteunt al een hoop spraakopdrachten. Zo kun je er websites mee laten vertalen of tekst laten voorlezen. Je kunt o.a. ook het weerbericht opvragen, zoekopdrachten starten, muziek en video's afspelen, een specifieke mail terugvinden en tabbladen beheren. Belangrijke kanttekening is dat de dienst vooralsnog alleen in het Engels werkt.

Met hulp van Google

Mozilla ontwikkelde hiervoor niet een eigen spraakassistent maar leunt voor Firefox Voice op de spraak-naar-tekst-dienst van Google. De browsermaker zorgt er daarbij voor dat de opgenomen audiofragmenten geanonimiseerd worden. Spraakcommando's worden daarnaast niet bewaard. Men benadrukt dit omdat Firefox telkens meer als privacyvriendelijk alternatief op Chrome wordt neergezet.

Uitproberen

Wil je het alvast uitproberen, schrijf je dan in op de Firefox Voice-website. Of bekijk (en luister naar) de mogelijkheden in onderstaande video. Naar verwachting maakt deze functie straks standaard onderdeel uit van Firefox. Onder meer handig voor mensen met een beperking. Voor hen is het gebruik van een muis en toetsenbord niet vanzelfsprekend. Op deze manier kunnen ze toch online surfen.