Firefox krijgt functie voor aanmaken tijdelijk e-mailadres

2020-05-06T11:00:00

2020-05-06T10:41:34

Veel sites vragen om je mailadres, maar wil je die ook altijd geven? Als het antwoord 'liever niet' is, dan kun je een tijdelijk e-mailadres aanmaken. Daar bestaan al diensten voor, maar straks kan het ook eenvoudigweg via Firefox zelf.

De functie heet Firefox Private Relay en zit nu nog in een vroege testfase, te installeren als browser-extentie. Voorlopig wel nog enkel voor een klein groepje genodigden. Na het installeren ervan geeft Firefox een melding zodra je online een account aanmaakt. Met één klik voer je dan een wegwerp-mailadres in. Berichten die je op dat adres van de site in kwestie ontvangt, worden vervolgens doorgestuurd naar je persoonlijke e-mailadres.

Tegen hacks en spam

Het voordeel van deze aanpak is dat websites jouw daadwerkelijke e-mailadres niet in hun database krijgen. Mocht zo'n site ooit het slachtoffer worden van hackers, dan hoef je niet bang te zijn dat zij je mailadres in handen hebben. Ook werkt het goed tegen spam. Zodra je merkt dat een site wel erg veel mailtjes stuurt, dan laat je het tijdelijke e-mailadres gewoon vervallen.

Wanneer de functie naar de reguliere versie van Firefox komt, is nog niet bekend.