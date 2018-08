Firefox Monitor waarschuwt voor gehackte accounts

2018-08-27T09:52:00

2018-08-27T09:58:28

Wanneer sites worden gehackt en cybercriminelen daarbij jouw inloggegevens buitmaken, ben je daar lang niet altijd van op de hoogte. Mozilla voegt dan ook de Firefox Monitor toe aan de nieuwste versie van zijn browser, die dit inzichtelijker maakt.

Mozilla test Firefox Monitor reeds sinds enkele maanden. Nu is dat nog een losse site, waar je jouw mail-adres kunt invoeren om te checken of deze bij hacks in verkeerde handen zijn gevallen. Daarvoor ging Mozilla eerder dit jaar de samenwerking aan met de site Have I Been Pwned, die een databse van gehackte accounts bijhoudt.

Altijd op de hoogte

Vanaf Firefox-versie 62 is de Monitor een standaard functie van de browser in de vorm van een extensie. Je krijgt dan gelijk een melding zodra jouw gegevens zijn aangetroffen bij een hack. Ook waarschuwt deze je zodra je een website bezoekt die in het verleden succesvol is aangevallen. Denk dan twee keer na voor je er een account aanmaakt.

De nieuwste versie van Firefox wordt in september verwacht.