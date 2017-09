Firefox Quantum: Snellere browser in november uit

2017-09-27T09:56:00

2017-09-27T09:52:59

Firefox is nog altijd een populaire browser, maar veruit de meeste mensen gebruiken tegenwoordig Chrome. Werk aan de winkel dus voor Mozilla, dat de browser flink op de schop heeft genomen.

Het bedrijf maakt bekend dat Firefox Quantum - ofwel versie 57 van de browser - vanaf 14 november wordt uitgerold naar gebruikers. Ten opzichte van een jaar geleden is Firefox dubbel zo snel geworden. Wie niet kan wachten tot die datum, kan alvast een testversie installeren.

Geoptimaliseerd voor snelheid

Firefox is met name onder de motorkap geoptimaliseerd. Zo koppelde Mozilla de gebruiksinterface al los van websites, zodat trage sites er niet voor zorgen dat de hele browser vastloopt. De snelheidswinst wordt verder met name gehaald door het slimmer verdelen van de werklast over meerdere processorkernen.

Ook worden de verschillende onderdelen van de browser opgedeeld in meerdere processen. Chrome deed dat al langer, waardoor die browser tijdenlang sneller was dan Firefox. Een belangrijke reden waarom veel mensen ooit de overstap maakten.

Minder belastend

Toch zorgt die aanpak er bij Chrome voor dat het werkgeheugen enorm wordt belast. Zo werkt de browser in het begin razensnel, maar wordt deze naar verloop van tijd telkens trager. Mozilla wilde niet dezelfde fout maken en stelde bepaalde limieten in. Daardoor wordt 30 procent minder RAM gebruikt ten opzichte van Googles browser.

Tot slot zie je aan de buitenkant straks ook enkele subtiele verschillen. Menu's en knoppen ogen net wat frisser en moderner.