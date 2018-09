Firefox Reality is browser voor vr-brillen

Mozilla brengt een nieuwe browser uit onder de naam Firefox Reality. Deze is specifiek bedoeld voor eigenaren van een virtual reality-bril, waaronder de Oculus Rift en HTC Vive.

Firefox Reality toont 'platte' websites op een virtueel scherm in een 3D-omgeving. De startpagina staat in het teken van leuke vr-ervaringen en games om uit te proberen.

Verder ben je vrij om online te surfen zoals je dat altijd al doet, maar dan zonder je vr-bril af te zetten. Handig is dat dit ook werkt via spraakopdrachten, zodat je niet in virtual reality hoeft te typen. Dat is vaak namelijk nogal onhandig.

In ontwikkeling

Deze eerste versie van de browser mist nog wat functies, zoals het aanmaken van bladwijzers. Ook is er nog geen ondersteuning voor 360-graden-video's, terwijl die juist in virtual reality goed tot hun recht komen. Een icognitomodus is wel aanwezig.