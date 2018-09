Firefox roept online trackers een halt toe

2018-09-03T10:45:00

2018-09-03T13:38:31

Advertenties die je op iedere website achtervolgen zijn het werk van trackers. Men weet precies welke sites je bezoekt om online reclame specifiek op jou af te stemmen. Mozilla is van plan ze in een aankomende versie van Firefox standaard te blokkeren.

Het gaat dan wel specifiek om trackers die er lang over doen om te laden. Dat zorgt er namelijk voor dat websites in z'n algemeen er langer over doen om te openen. Zonder trackers kunnen bepaalde websites wel tot de helft sneller laden, bleek eerder uit een onderzoek van privacy-browser Ghostery.

Vingerafdruk

Mozilla zorgt er mettertijd ook voor dat adverteerders je niet blijven volgen op andere sites. Die trackers worden uit de cookies gefilterd. Ook zijn er plannen om cryptominers en fingerprinting in de ban te doen. In het laatste geval kan men je identificeren aan de hand van je apparaatgegevens. Daar geef je geen toestemming voor, zoals bij cookies: het gebeurt gewoon in het geniep.

De makers van Firefox proberen de maatregelen eerst uit in een testversie van de browser. Later dit jaar worden ze meegenomen in een nieuwe reguliere versie van Firefox.