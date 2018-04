Fitbit Ace is fitnessbandje voor kinderpols

2018-04-10T10:00:00

2018-04-09T15:33:39

Fitnesstrackers zijn er in allerlei soorten en maten, maar passen doorgaans niet om een kinderpols. Daarvoor zijn de bandjes simpelweg te groot. Fitbit brengt daar verandering in met de Fitbit Ace.

Fitbit wil kinderen ook in beweging helpen en brengt voor deze jonge doelgroep in mei de Fitbit Ace uit, die wel smal genoeg is. Een stappenteller en slaaptracker zijn de voornaamste sensoren.

Helpen bewegen

Het bandje kan een seintje geven wanneer kinderen te lang stil zitten, en in de bijbehorende smarthone-app zien ouders hoe actief hun kroost is. De tracker is waterdicht en gaat op een oplaadbeurt vijf dagen mee.

De adviesprijs is 99,95 dollar