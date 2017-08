Fitbit kondigt Ionic-smartwatch en weegschaal aan

2017-08-28T17:12:00

2017-08-28T17:03:58

Fitbit is al een tijdje actief op de markt voor fitness-wearables en lanceert nu voor het eerst ook een eigen smartwatch. Naast deze zogeheten Ionic zijn ook andere producten onthuld, waaronder een vernieuwde slimme weegschaal.

De Fitbit Ionic draait niet op Android Wear, maar op het door Fitbit zelf ontwikkelde Fitbis OS. Die krijgt ook een eigen app store, waarvan het nog wel even de vraag is of app-ontwikkelaars zich daar massaal op gaan storten. De software is verder vooral gericht op persoonlijke coaching. Bijvoorbeeld bij het hardlopen, zwemmen of fietsen.

Functies

De smartwatch heeft ingebouwde GPS, een stappenteller, een hartritmesensor, is waterdicht en meet slaappatronen. De fabrikant belooft een relatief lange accuduur van vier dagen. Je kunt er muziek op kwijt en dit draadloos beluisteren via bluetooth. Ook contactloos betalen is een optie, maar alleen nog in de Verenigde Staten en Canada.

De Fitbit Ionic kost € 349,95 en wordt binnen drie á vier weken geleverd.

Weegschaal en oordopjes

Fitbit kondigt vandaag ook nog twee andere producten aan. De Aria 2 Wi-Fi Smart Scale-weegschaal laat niet alleen op je smartphone zien hoe het er met je gewicht voorstaat, maar werkt ook samen met andere Fitbit-producten. Waaronder dus de nieuwe Ionic.

De Fitbit Flyer tot slot is een waterafstotend, draadloos setje oordoppen die een luisterduur van zes uur beloven. Opmerkelijk is dat verscheidene onderdelen hiervan zijn te vervangen voor een optimale pasvorm, niet alleen de dopjes zelf.

De weegschaal en de oordopjes worden beide verkocht voor 129,95 euro.