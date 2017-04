Flex 11: Lenovo komt met waterdichte Chromebook

2017-04-19T15:59:00

2017-04-19T15:51:12

Lenovo brengt een nieuwe Chromebook uit, die ook in te zetten is als tablet en bovendien blijft leven nadat er een glas water overheen is gemorst: de Flex 11.

De Flex 11 is een convertible en is daardoor ook als tablet te gebruiken. Dat komt goed van pas nu Chromebooks ook toegang hebben tot de Play Store en alle Android-apps van dien. Die zijn geoptimaliseerd voor het gebruik met een touchscreen.

Specificaties

Wat betreft aansluitingen zijn onder meer een usb-c en een usb 3.0-port aanwezig, als ook een koptelefooningang en een kaartlezer. Er is 4 GB werkgeheugen aanwezig, in combinatie met 32 GB opslagruimte. De accuduur is maximaal 10 uur.

Plannen voor een lancering in Nederland zijn nog niet gedeeld. In de Verenigde Staten kost de Flex 11 279 euro.