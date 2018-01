Floodlight Cam uitgerust met schijnwerpers

2018-01-30T14:00:00

2018-01-29T16:36:56

Hang je een beveiligingscamera goed in het zicht, dan heeft het gelijk een effect op inbrekers. Ze weten dat ze in de gaten worden gehouden, nog voor ze de fout in gaan. Dat geldt zeker voor de Floodlight Cam van Ring.

Deze camera is speciaal uitgerust is met twee flinke schijnwerpers. Detecteert de camera beweging, dan krijg je daar een melding van op je smartphone en kun je het alarm op afstand activeren. De Floodlight Cam kost 299 euro.

Bekend van deurbel

Ring is sinds kort pas in Nederland actief. Een bekend product dat u misschien al van deze fabrikant kent, is de slimme deurbel onder dezelfde naam. Lees daarover meer bij onze collega's van Computer!Totaal.