Floppy met zeldzame handtekening Steve Jobs te koop

2019-11-27T09:43:00

2019-11-27T09:35:19

Een floppy met daarop de handtekening van wijlen Apple-oprichter Steve Jobs wordt momenteel geveild. Veilinghuis RR Auction verwacht er minstens 7.500 dollar voor te krijgen, een bedrag dat waarschijnlijk ruimschoots wordt overschreden.

Het hoogste bod staat op moment van schrijven op zo'n 5.000 dollar. De software op de floppy betreft Macintosh System Tools 6.0, een versie van het besturingssysteem voor Macintosh-computers uit 1988. De diskette lijkt al geregeld van eigenaar te zijn verwisseld. De handtekening van Jobs is enigszins uitgesmeerd. Hoe 'ie in handen is gekomen van RR Auction, wordt niet gezegd.

Voorwerpen die gesigneerd zijn door Steve Jobs, zijn veel geld waard. Jobs zou zijn handtekening niet graag zetten om te benadrukken dat Apple-producten een 'team effort' waren. Als gevolg zijn er relatief weinig gesigneerde items in omloop. Schaarste zorgt ervoor dat de objecten die er wél zijn, snel in prijs oplopen. Sterker nog, de handtekening van Jobs is het meest waard van iedereen.

Veel waard

Onlangs ging een door Jobs gesigneerde editie van het blad Newsweek voor omgerekend zo'n 45.000 euro onder de hamer. Destijds hoopte (overigens hetzelfde) veilinghuis er minimaal 1.000 dollar voor te krijgen. Dat belooft dus nog wat voor het bedrag waarvoor de diskette die nu wordt aangeboden, uiteindelijk wordt verkocht.