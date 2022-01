FluBot-malware actief als malafide Flash Player-app op Android

2022-01-10T12:28:48

2022-01-10T13:41:36

Android-gebruikers moeten de komende weken waakzaam zijn. Een nieuwe variant op FluBot wil dat je een malafide versie van Adobe Flash Player installeert.

Wanneer je de malware (onbedoeld) installeert, dan krijgt de software toegang tot je contactenlijst. Daarna krijgen die contactpersonen via een sms de vraag of ze een video willen bekijken, inclusief een link naar een website. De bezoeker krijgt de vraag of die een app wil downloaden, de malafide Flash Player, zodat ze de video kunnen bekijken. Na het installeren voert FluBot dezelfde handelingen uit, waardoor nog meer mensen met het virus in aanraking komen.

Gelukkig kun je dit als ontvanger voorkomen. Sms de persoon even terug met de vraag waar dit over gaat, om te checken of de link bewust gestuurd is. Heb je al op de link geklikt? Geen probleem: pas wanneer je toestemming geeft voor de installatie, zal de malware zichzelf installeren. Dat installeren gebeurt overigens buiten de Play Store om; dat is wederom een aanwijzing dat er iets niet koosjer is. Verder is het zo dat Adobe de stekker uit de Flash Player trok. Niet iedereen weet dat; maar als je dit wel weet, dan weet je ook meteen dat dit een vreemde situatie is.

Toch geïnstalleerd?

Heb je de malware toch onverhoopt geïnstalleerd, dan zit er maar één ding op: je toestel helemaal opnieuw instellen. Breng hem terug naar de fabrieksinstellingen en wis alle gegevens. Alleen dan weet je zeker dat de malware verwijderd is. Simpelweg de malafide Flash Player verwijderen, is niet voldoende.