Focus op fotografie met nieuwe ZenFone 4-serie

2017-08-18T11:05:00

2017-08-18T11:01:53

Asus kondigt vandaag de ZenFone 4-serie aan, die bestaat uit zes verschillende toestellen. De meeste hebben gemeen dat ze met name op fotografiegebied de concurrentie moeten overstijgen.

Paradepaardje is de ZenFone 4 Pro, uitgerust met een dubbele camera voor extra detail en inzoom-mogelijkheden. Met een diafragma van f/1.7 moeten deze ook bij weinig licht goede resultaten geven. De TriTech+-technologie van het bedrijf combineert verschillende focus-technieken om razendsnel scherp te stellen, binnen 0,03 seconde. Ook het opnemen van 4K-video is een optie.

Lees ook: Asus Zenfone Zoom S review

Wat betreft specificaties is gekozen voor de snelste Snapdragon-processor van het moment, de Spandragon 835. Dit in combinatie met 6 GB RAM en 128 GB uit te breiden opslagruimte. Het amoled-scherm is 5,5 inch groot en heeft een full hd-resolutie. De prijs bedraagt 599 dollar.

De gewone ZenFone 4 krijgt een tragere processor mee, en moet het stellen met 4 of 6 GB RAM en 64 GB opslag. De dubbele camera aan de achterkant is hier bij uitstek geschikt voor het vastleggen van beelden met een groothoek van 120 graden. Deze telefoon kost 399 dollar.

Selfie-liefhebbers

Daarnaast zijn er twee modellen gericht op selfie-liefhebbers. De ZenFone 4 Selfie en Selfie Max hebben uitzonderlijk hoge camera-specificaties aan de voorzijde. Respectievelijk betreft het exemplaren van 20 en 24 megapixel, waarbij de laatste zelfs 4K-video kan schieten. Ze kosten 279 en 379 dollar.

Tot slot zijn er nog de ZenFone 4 Max en ZenFone 4 Max Pro, beide bezitten een extra grote accu met een capaciteit van 5000 mAh. Verschillen zijn er met name op cameragebied, de sensor in de Max Pro maakt op papier betere foto's. Prijzen voor deze toestellen zijn nog niet bekend, ook prijzen in euro's van alle bovenstaande modellen laten nog op zich wachten.

De telefoons draaien op Android 7 maar Asus heeft al bevestigd dat een upgrade naar Android O ook gepland staat.