Focus Sessions in Windows 11 houden je bij de les

2021-08-06T10:08:00

Raak je snel afgeleid of kom je door uitstelgedrag vaak in problemen met werk en studie? Dan heb je wellicht iets aan Focus Sessions, een nieuw onderdeel binnen Windows 11. Microsoft deelt er de eerste beelden van.

Focus-sessies start je weldra vanuit de vernieuwde Klok-app van Windows 11. Bedoeling is dat je een taak uitkiest en die binnen de tijd afrondt. Daarvoor is er een koppeling met Microsofts productiviteitsapp To Do. Hoe lang je er over doet, bepaal je zelf. Ook kies je of je tussendoor korte pauzes wilt inlassen.

Je hoeft niet telkens de klok in de gaten te houden, want tijdens de sessie wordt muziek afgespeeld tot de klus geklaard is. Hiervoor is Spotify ingebouwd. De nieuwe functie heeft raakvlakken met de Concentratiehulp-opties die je nu al in Windows 10 terugvindt, maar die hebben alleen betrekking op het stilzetten van storende notificaties op gezette tijden.

Motivatie gezocht

Om je te motiveren, kun je ook doelen instellen. Wil je op een bepaalde dag bijvoorbeeld minstens twee uur aan een opdracht werken, dan zie je precies hoeveel tijd er is verstreken en hoeveel je nog te gaan hebt. Eveneens wordt getoond hoe lang je de vorige dag aan focus-sessies hebt besteed en hoeveel taken je achter elkaar afgerond hebt, aangeduid als een 'streak'.

Windows 11 komt later dit jaar uit, eerst alleen op computers die je nieuw in de winkel koopt. Volgend jaar kun je de nieuwe Windows als update voor je Windows 10-systeem verwachten, zolang deze aan de Windows 11-systeemeisen voldoet.