Fossil Q Control heeft virtuele schermrand

2017-12-21T14:00:00

2017-12-21T09:33:25

De nieuwe Fossil Q Control onderscheidt zich van andere smartwatches door zijn 'virtuele bezel'. Je kunt door de menu's op het horloge scrollen door een ronddraaiende beweging te maken langs de schermranden.

Verder is naast een stappenteller ook een hartritmesensor aanwezig, wat we nog niet eerder zagen in een Fossil-horloge. De smartwatch is tevens waterdicht.

Zwemmen

Verstandig, want er wordt automatisch allerlei informatie bijgehouden die voor zwemmers relevant is. Denk aan gezwommen afstanden en het aantal gemaakte slagen, verpakt in verschillende trainingssessies. Het horloge kost 275 dollar.