Fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmail Belastingdienst

2018-06-08T10:45:00

2018-06-08T10:38:00

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nepmail die van de Belastingdienst afkomstig lijkt, maar dat niet is. Oplichters proberen krap 300 euro te innen onder het mom van een 'foutief uitbetaalde toeslag'. Trap er niet in.

De mail in kwestie ziet er op het eerste gezicht betrouwbaar uit, doordat het logo en de kleuren van de Belastingdienst zijn toegepast. In de boodschap valt te lezen dat er in december zogenaamd 297,95 euro is overgemaakt, maar dat dit teruggestort dient te worden.

Aanwijzingen

Wie goed leest, ontdekt al snel aanwijzingen dat het hier oplichting betreft. Zo is het mailtje afkomstig van een e-mailadres dat niet juist is, en staat het rekeningnummer op naam van ene 'SS Held'. Dat klopt uiteraard van geen kanten.

Heb je deze e-mail ook ontvangen? Betaal niet en gooi het bericht weg.