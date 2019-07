Friese spellingscontrole voor Office uitgebracht

Veel aandacht voor de Friese taal, de afgelopen tijd. Want naast de start van een project voor Friese spraakherkenning is er nu ook Friese spellingscontrole voor Office-programma's als Word en PowerPoint uitgebracht.

De provincie Friesland werkte samen met de Fryske Akademy en Microsoft om honderdduizenden Friese woorden aan Office toe te voegen. Vooralsnog wordt deze spellingcontrolle niet standaard aangeboden. Je dient deze handmatig te installeren.

Dat werkt als volgt. Download hier het installatiebestand en doorloop de wizard. In Word, PowerPoint en Outlook stel je de taal daarna in bij het menu Taal, Controletaal instellen, Fries. In Excel ga je naar Controleren, Spelling, Taal voor Woordenlijst, Fries.

Lukt het niet? Volg dan deze handige installatie-instructies en instellingen-handleiding.

Benodigdheden

Om van de Friese spellingscontrole gebruik te maken, heb je Office 2013 of hoger nodig. Ondersteuning voor macOS volgt in een later stadium. Vooralsnog heb je er dus alleen iets aan op Windows-pc's.