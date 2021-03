Functie slimme snelkoppelknop Ikea zelf te bepalen

2021-03-16T14:00:00

2021-03-16T08:51:37

Ikea's nieuwste gadget is eveneens een mooi Scrabble-woord. Dit is namelijk de Tradfri-snelkoppelknop, die in contact staat met de Tradri-verbindingshub.

Je regelt zelf wat de knop doet in de Tradfri-app, waarin alle slimme apparaten van Ikea zijn ondergebracht. Wat voorbeelden. Koppel de knop aan Ikea's slimme stekker om je koffiezetapparaat vanuit de slaapkamer in te schakelen. Zet er de slimme verlichting mee aan in een bepaalde kleurstelling of open er de slimme rolgordijnen mee.

Inclusief stickers