Game of Thrones-afleveringen online gezet na hack

2017-08-07T14:15:00

2017-08-07T10:23:32

Benieuwd of Jon en Danaerys nu eindelijk bij elkaar komen? Of Cersei de koningin van Westeros blijft? Als je écht niet kunt wachten op de seizoensontknoping van Game of Thrones kun je nu ook de downloadsites op, want de nieuwe afleveringen van de populaire HBO-serie zijn uitgelekt.

Hackers hebben ingebroken bij HBO, de zender die Game of Thrones produceert en uitzendt. Daardoor zijn nieuwe afleveringen van 'GoT' al vóór de première van de nieuwe aflevering uitgelekt, en is zelfs het script voor de rest van het seizoen gestolen.

1,5 terabyte

HBO heeft inmiddels bevestigd dat het slachtoffer is geworden van een cyberaanval, en dat er veel informatie is gestolen. Volgens de hackers zelf gaat het om 1,5 terabyte aan gegevens. Het gaat niet alleen om Game of Thrones, maar ook om andere series en films.

Slechte kwaliteit

Eerder deze week verscheen dan ook de nieuwe aflevering online - zij het in bijzonder slechte kwaliteit. Episode 4 kwam afgelopen nacht uit in Amerika, en komt vanavond pas in Nederland online bij Ziggo. Fans die écht niet konden wachten konden de aflevering al wel downloaden, al ging het om een download van erg lage kwaliteit waar een watermerk met 'For internal viewing only' in stond.

Script

Naast de nieuwe aflevering zeggen de hackers ook het script voor de rest van het seizoen te hebben buitgemaakt. Die is nu nog niet vrijgegeven, maar de digitale inbrekers zeggen dat over de komende weken wel te doen. Hou het internet dus goed in de gaten om geen spoilers tegen te komen!

Populair op torrent-sites

Game of Thrones is de grote hitserie van HBO, en het is al jaren steevast de meest gedownloade serie op torrentsites. In Nederland is de serie alleen te kijken via Ziggo, bijna 24 uur nadat de show in Amerika in première gaat.

Eerdere hacks

De hack doet wat denken aan die op Sony uit 2014. Daarbij werd onder andere de film 'The Interview' gestolen en vroegtijdig online geplaatst. Eerder dit jaar werd ook Disney getroffen door een cyberaanval, waarbij de hackers dreigden de nieuwe Pirates of the Caribbean-film online te zetten tenzij het bedrijf losgeld betaalde. Later gebeurde dat ook bij Netflix over het nieuwe seizoen Orange Is The New Black.