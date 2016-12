Game of Thrones opnieuw meest gedownloade serie van het jaar

Game of Thrones is opnieuw de meest gedownloade tv-serie op internet. Voor het vijfde jaar op rij werd de HBO-serie het meest illegaal binnengehaald van alle tv-series.

Dat blijkt uit cijfers de TorrentFreak heeft onderzocht. De site keek naar bittorrent-gebruikers en hun downloadgedrag.





Westworld

Ziggo

De populaire tv-serie staat al 5 jaar op de eerste plaats als het gaat om gedownloade tv-series. The Walking Dead, van AMC, staat op de tweede plaats. Een opvallende derde plaats is voor Westworld, een nieuwe serie van HBO die dit jaar voor het eerst werd uitgezonden.Game of Thrones werd op zijn hoogtepunt door ruim 350.000 gebruikers tegelijk gedeeld. Het ging om de finale van het meest recente seizoen.Game of Thrones wordt alleen uitgezonden op HBO, een tv-zender die alleen betaald te kijken is. Onlangs bleek dat de zender in Nederland gaat stoppen, maar dat Ziggo de rechten van Game of Thrones heeft overgenomen. Hoe Game of Thrones precies wordt uitgezonden, is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dat met een extra zender in het tv-pakket.