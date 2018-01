Game-streamingdienst GeForce Now ook voor Windows

Nvidia maakt bekend dat GeForce Now binnenkort ook naar Windows-pc's komt. Gebruikers sluiten een abonnement af en kunnen daarna onbeperkt games streamen.

GeForce Now is bedoeld voor gamers die graag de nieuwste spellen op de hoogste kwaliteit willen spelen, maar daarvoor zelf niet de benodigde en vaak dure hardware bezitten. Via de abonnementsdienst streamen ze hun spellen via de servers van Nvidia, die in contact staan met systemen die wél krachtig genoeg zijn. Zo is het net alsof ze zelf een GTX1080-videokaart in hun pc hebben.

Wachtlijst

De dienst was al beschikbaar voor de Nvidia Shield en macOS. Voor Windows is nu een betaperiode aangekondigd. Omdat er veel belangstelling voor is, wordt momenteel gewerkt met een wachtlijst. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf heden aanmelden op de GeForce Now-site om kans te maken op een uitnodiging.