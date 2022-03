Gamen zonder rugklachten met Skiller SGS30 Fabric-bureaustoel

2022-03-17T14:00:00

2022-03-14T16:43:36

Een goeie gamingsessie kan zomaar eens enkele uren duren. Van belang is dan dat geen lichamelijke klachten oplevert en daarom biedt Sharkoon nu de Skiller SGS30 Fabric-bureaustoel aan.

Inclusief comfortabel kussen van traagschuim (in het Engels: memory foam), die de onderrug een steuntje geeft. Plus een extra hoofdkussen van hetzelfde materiaal.

Positioneren

De stoel is op allerlei manieren te verstellen. Zo kan de rugleuning ver achterover leunen, is het zitgedeelte te kantelen en zijn de armsteunen naar wens te positioneren. Uiteraard is de stoel zelf ook in hoogte verstelbaar.

Het prijskaartje van de Skuller SGS30 Fabric is 299 euro.