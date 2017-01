Games uitspelen voor het goede doel

2017-01-09T15:01:00

2017-01-09T14:52:58

Zo snel mogelijk een game uitspelen is een vak apart en wordt ook wel 'speed running' genoemd. Onder de naam Games Done Quick wordt daarmee nu geld opgehaald voor het goede doel.

Jaarlijks komen de beste gamers uit het wereldje samen om hun kunnen te vertonen. Iedere speler specialiseert zich in één game en kent deze als zijn of haar broekzak. Zo weten ze de snelste route naar het einde, maar ze moeten het ook nog even waarmaken.

Hele week

De hele week lang komen er zo tientallen spellen voorbij, die vliegensvlug doorlopen worden. Het evenement is via internet live te volgen. Doneren kan via Paypal, en vorig jaar werd er zodoende meer dan een miljoen dollar opgehaald.

Vorig jaar werd er nog een nieuw wereldrecord neergezet voor het uitspelen van de eerste Super Mario Bros.-game. Waar een gemiddelde speler er zo'n twee uur over doet, deed een speedrunner dat in minder dan vijf minuten.