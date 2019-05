Gameverslaving vanaf 2022 erkende ziekte

2019-05-27T10:20:00

2019-05-28T11:42:47

De World Health Organisation (WHO) zet zijn besluit door om gameverslaving te erkennen als officiële stoornis. Vanaf 2022 maakt deze onderdeel uit van het International Classification of Diseases, een veelomvattend naslagwerk met talloze aandoeningen.

Wanneer is er sprake van een gameverslaving? Er moet wel wat meer aan de hand zijn dan dat iemand veel tijd spendeert aan zijn favoriete hobby. Het wordt pas echt een probleem wanneer het dagelijks functioneren in het gedrang komt, bijvoorbeeld op vlak van school en gezondheid. Typerend kan tevens zijn dat het gedrag escaleert, ookal worden de negatieve gevolgen telkens zichtbaarder.

Rond gameverslaving is nog relatief weinig onderzoek gedaan. Critici zijn dan ook niet te spreken over de classificatie die de WHO er aan geeft. De stoornis valt onder hetzelfde kopje als gokverslaving en de definities van symptomen komen daarmee vrijwel overeen.

Nederlandse cijfers

Voordat de diagnose gesteld kan worden, moeten bovenstaande symptomen minstens een jaar lang aanhouden. Uit de meest recente cijfers blijkt dat zo'n 20.000 Nederlanders gameverslaafd zijn. In 2015 zocht slechts een klein deel daarvan professionele hulp, zo'n 500 man. Overigens letterlijk, want het betreft vrijwel altijd jongens die in de problemen komen door overmatig veel gamen.