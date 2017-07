Gangnam Style niet meer meest bekeken YouTube-video

2017-07-12T09:31:00

Het bizarre Koreaanse popliedje Gangnam Style is niet langer de meest bekeken video op YouTube. De videoclip van het nummer See You Again van rapper Wiz Khalifa heeft nu die eer.

Gangnam Style haalde in 2012 als eerste YouTube-video meer dan een miljard views en bleef sindsdien het bestbekeken filmpje op Googles videplatform. Inmiddels staat de teller bijna op 3 miljard, om precies te zijn op 2.896.057.993 views (op het moment van schrijven).

Ode

De clip van See You Again ft. Charlie Puth heeft er nu echter nog meer, 2.902.026.109 weergaven. De video is sinds 2015 op YouTube te zien. Het nummer is geschreven voor de actiefilm The Fast and the Furious 7 en wordt in de laatste scene gebruikt om de overleden acteur Paul Walker te eren. Hij was de hoofdrolspeler van de serie, maar kwam in 2013 om bij een auto-ongeluk.