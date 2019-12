Garmin Dash Cam Mini zit niet in de weg

2019-12-12T14:00:00

2019-12-12T08:53:43

Leuk en aardig zo'n dashcam, maar hoe werk je die een beetje fatsoenlijk weg? Het liefst zoveel mogelijk uit het zicht. Met de Dash Cam Mini van Garmin lukt dat wel.

Deze camera is namelijk ongeveer even groot als een gemiddelde huissleutel. De gadget past gemakkelijk tussen de vooruit en de achteruitkijkspiegel. Ondanks het kleine formaat worden beelden onderweg gewoon in full hd opgenomen.

Opnames terugkijken

Terugkijken kan via de Garmin Drive-app of op de pc. Daarvoor past er een geheugenkaartje in, die overigens niet wordt meegeleverd. De dashcam zelf kost 129,99 euro.