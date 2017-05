Gazelle start test met smartphone-blokkerende fiets

2017-05-17T11:15:00

2017-05-17T11:12:32

Gazelle heeft een fiets ontworpen die de smartphone blokkeert zodra ermee gefietst wordt. De komende tijd testen veertig middelbare scholieren deze uit.

De fiets heeft een ingebouwde SafeDrivePod, een apparaatje dat via Bluetooth in contact staat met de telefoon. Aan de hand van GPS wordt de snelheid gemeten. Is die hoger dan 8 á 10 kilometer per uur, dan wordt de smartphone geblokkeerd. Alleen handsfree bellen en navigeren is dan nog mogelijk. Maar WhatsAppen bijvoorbeeld niet.

Uitproberen

Leerlingen van de middelbare school Het Rhedens in Dieren testen de fietsen tot aan de zomerperiode en vullen naderhand een enquête in over hun ervaringen. Vorg jaar bleek uit onderzoek van de overheid dat een merendeel van de Nederlanders een verbod op appen op de fiets wel ziet zitten. Verkeersongelukken die veroorzaakt worden door smartphones, komen telkens vaker voor.