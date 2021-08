GB Operator speelt Game Boy-cartridges op pc af

2021-08-05T10:00:00

2021-08-05T08:52:33

Heb je nog Game Boy-spelletjes liggen die je wel weer eens opnieuw wil spelen? Met de GB Operator van Epilogue is je oude collectie af te spelen op je Windows-pc of Mac.

Klik de cartridge in het apparaatje, sluit deze via usb-c aan en start de Operator-software om de game uit te lezen. Voor verzamelaars is er een optie om back-ups van spellen te maken en ook opgeslagen voortgang is op deze manier veilig te stellen.

Eeuwig leven geven

Dit is belangrijk omdat de fysieke games niet het eeuwige leven hebben. De GB Operator wordt verkocht voor 49,99 dollar.