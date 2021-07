Geblinddoekte gamer speelt Mario in recordtempo uit

2021-07-19T10:08:00

2021-07-19T10:07:17

Mario-games zo snel mogelijk uitspelen is een sport op zich. Sommigen zijn er zo goed in, dat ze het zichzelf graag nog wat moeilijker maken. Een Amerikaanse gamer doet het met een blinddoek om en zette daarmee onlangs een nieuw wereldrecord.

Voor de meeste mensen is Super Mario Bros. voor de NES überhaupt uitspelen al een hele opgave. Laat staan om het helemaal tot de finish te redden zonder dat je vijanden, bodemloze putten en andere obstakels kunt zien. Toch slaagde 'Crescendo' (online alias) er in en hij deed daar 11 minuten en 55 seconden over.

Het wereldrecord voor een normale Mario-speedrun staat overigens op 4 minuten en 54 seconden.

Spelen met vuur

Crescendo oefende zo'n 40 uur voor hij een officiële poging waagde en dit uitzond op streamingplatform Twitch. Omdat hij niets ziet, is hij puur afhankelijk van zijn geheugen en daarnaast vooral ook de geluidseffecten uit de game.

Een van de belangrijkste wapens in zijn arsenaal is de vuurbloem-powerup. Vuurballen maken geluid zodra ze weerkaatsen en zo kan Crescendo toch enigszins zijn positie bepalen. Wat verder niet wegneemt dat het alsnog een razendknap kunstje is.

Bekijk hieronder de hele run.