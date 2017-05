Geen Netflix voor Android-gebruikers met root-toegang

2017-05-15T10:00:00

2017-05-15T09:41:00

Android-gebruikers met een 'geroot' toestel kunnen Netflix niet meer installeren vanuit de Play Store. De streamingdienst kiest hiervoor vanwege nieuwe beveiligig tegen illegale downloads.

Dat meldt Android Police. De meeste mensen rooten een smartphone om een zogeheten 'custom rom' te installeren, een aangepaste versie van Android die niet door Google zelf is ontwikkeld. Een van de bekendse voorbeelden is Cyanogenmod. Ook op deze Android-versies is Netflix niet meer welkom, en dus niet meer te vinden in de Play Store.

Netflix APK downloaden en installeren

Voorlopig blijft Netflix wel gewoon werken voor de mensen die de app al geïnstalleerd hebben. Ook het installeren van de app buiten de Play Store om is nog steeds een optie. Zorg eerst onder Instellingen > Beveiliging dat het installeren van apps uit onbekende bronnen toegestaan is. Download dan de Netflix-apk via APKMirror, en installeer deze.