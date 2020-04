Geen nieuwe emoji in 2021 door coronavirus

2020-04-10T09:46:00

2020-04-10T09:47:10

Vanwege het coronavirus zijn veel evenementen afgelast of uitgesteld. In de categorie 'klein leed' vallen ook nieuwe emoji daaronder. Ieder jaar verwelkomen we nieuwe emoticons, maar volgend jaar moeten we het een keertje zonder ze stellen.

Dat meldt het Unicode Consortium, de organisatie die over nieuwe emoji beslist. Eerst het goede nieuws: dit jaar staan er nog steeds 117 extra emoji op de rol. Die maken deel uit van Unicode 13, zijn al goedgekeurd en hoeven alleen nog maar uitgerold te worden naar smartphones en het web. Naar verwachting gebeurt dat in september.

Doorgeschoven

Het selectieproces voor Unicode 14 komt door de coronacrisis nu in het gedrang. Een en ander wordt uitgesteld, waardoor we de emoji die daar deel van uitmaken waarschijnlijk pas vanaf 2022 kunnen gebruiken. Het Consortium onderzoekt mogelijkheden voor een tussenfase. In 2021 zouden alsnog nieuwe emoji uit kunnen komen als het enkel variaties op bestaande figuurtjes zijn.