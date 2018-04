Geen ondersteuning meer voor Anniversary Update Windows 10

Microsoft is de ondersteuning gestopt van build 1607 van Windows 10, beter bekend onder de naam Anniversary Update - of Jubileum-update in de Nederlandse versie. Tijd om te upgraden naar een nieuwere versie van het besturingssysteem!

Het stoppen van die ondersteuning betekent in de prakijk dat er geen veiligheidsupdates meer uitkomen voor deze versie van Windows 10. Vorig jaar werd rond dezelfde periode al de ondersteuning gestopt voor de eerste Windows 10-editie. Enterprise- en Education-gebruikers krijgen zes maanden langer de tijd om te upgraden.

Up-to-date?

Weet je niet zeker welke versie van Windows 10 je draait? Ga dan naar Instellingen > Systeem > Info > Versie. Als hier 1709 staat, ben je helemaal up-to-date. Althans, totdat de Spring Creators Update een dezer dagen uitrolt. Vanaf dan zit je op versienummer 1803. Door een probleem met die update duurt het wachten daarop wat langer dan verwacht.

Risico

Sinds Windows 10 is Microsoft in zijn update-beleid een stuk agressiever geworden. Waar je bij vroegere Windows-versies jarenlang verzekerd was van security-updates, is het sinds Windows 10 de bedoeling dat je veel sneller updates installeert. Anders loop je sneller dan voorheen een vergroot veiligheidsrisico.