Geen pottenkijkers meer dankzij Spyslide

2017-03-21T14:00:00

2017-03-21T09:20:57

Een poosje geleden vertelden we over de Spy-Fy, een opzetstukje voor laptops waarmee de camera te bedekken was. Daardoor hield je pottenkijkers tegen. De (overigens Nederlandse) makers komen nu met een opvolger, de Spyslide.

De Spyslide er een stukje eleganter uit en laat zich makkelijker bevestigen. Kwestie van het beschermende stripje verwijderen en plakken maar.

Door het schuifje vervolgens opzij te duwen, wordt de webcam van de laptop, tablet of in de meeste gevallen ook smartphone afgedekt.

Dun

De Spyslide is slechts 0,6 millimeter dik, zodat de laptop zonder zorgen dicht te klappen blijft. De adviesprijs is slechts een tientje. Vanaf mei is de gadget leverbaar.