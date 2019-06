Geen programmeerkennis nodig voor Game Builder van Google

2019-06-14T10:13:00

2019-06-14T10:01:08

Google wil het ontwerpen van games toegankelijker maken en lanceert daarom Game Builder. De software laat je op speelse wijze je eigen spellen bouwen, alleen of met vrienden.

Om je ideeën in Game Builder te verwezenlijken, heb je geen programmeerkennis nodig. Het programma werkt met kaartsensets volgens het 'als dit, dan dat'-principe. Bijvoorbeeld: als een speler over lava loopt, dan loopt hij schade op. Of: als een speler in aanraking komt met een gevaarlijk object, dan ontploft deze.

3D-modellen

Voor wie al wat basiskennis van programmeren heeft, is werken met JavaScript wel ook een optie. Game Builder kent daarnaast integratie met Poly, een site waar gratis 3D-modellen op worden gedeeld. Je hoeft je dus zelf ook niet te verdiepen in het ontwerpen van je eigen character models en dergelijke.

Game Builder is gratis te downloaden op Steam, voor Windows-systemen en macOS. Lees bij onze collega's van PCM meer over de verschillende game-engines die er voor ontwikkelaars beschikbaar zijn, zoals Unity3D en Unreal Engine.