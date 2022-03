Geen thuiskopieheffing op opslag content streamingdiensten

Het Gerechtshof van Den Haag besloot dat er geen thuiskopieheffing mag gelden op de verschillende type content van streamingdiensten, zoals Spotify en Netflix.

Dat betekent dat smartphones, desktops, tablets en laptops in Nederland buiten de thuiskopieheffing vallen als het gaat om het offline beschikbaar maken van bijvoorbeeld films, tv-series, liedjes en andere type content.

Dit is een vonnis van de rechter in een zaak die computerfabrikanten Dell en HP tegen SONT, de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, aangespannen hadden.

Geen thuiskopieheffing op offline content

Eerder was het wel zo dat de thuiskopieheffing gold voor de eerdergenoemde apparaten in combinatie met offline content van streamingdiensten. De SONT paste namelijk de regeling aan in 2018, omdat de organisatie zag dat “dat thuiskopieën in toenemende mate in de cloud worden opgeslagen”.

En dat terwijl er sprake is van een discrepantie. De gemaakte kopieën worden namelijk op servers opgeslagen, maar dat was voor SONT geen reden om de heffing niet aan te passen. De gedachte hierachter is dat cloudopslag met name gebruikt wordt in combinatie met andere voorwerpen; daarom is de vergoeding verwerkt “in de tarieven van voorwerpen die hier met name voor gebruikt worden: pc, laptop, tablet en smartphone”.

De rechter besloot dat de aanpassing niet in overeenstemming is met artikel 16c van de Auteurswet, dat betrekking heeft op het onderdeel ‘offline streaming copies of tethered downloads’. Het betreft hier namelijk geen privékopieën, omdat de gebruiker zelf geen kopie maakt. De kopie in kwestie wordt gemaakt door het bedrijf dat de rechten zelf in handen heeft, die de downloads bovendien op afstand kan verwijderen.