Geheugenkaartjes worden supersnel

2019-02-26T10:15:58

2019-02-26T15:58:47

De SD Association heeft tijdens het Mobile World Congress iets nieuws aangekondigd: microSD Express. Zoals de naam al doet vermoeden, kunnen daar enorme overdrachtssnelheden mee bereikt worden, tot wel 985 megabytes per seconde.

Even ter vergelijking: op het MWC introduceerde Western Digital een nieuwe microSD-kaart die, met een maximale schrijfsnelheid van 90 MB/s en 160 MB/s, de snelste 1 TB microSD-kaart ter wereld is. Ook kleinere kaarten met een hogere snelheid, zoals de 128GB Prime card van Delkin Devices, dat een maximale leessnelheid van 300 MB/seconde heeft, is geen match voor microSD Express.

Net zo snel als SSD

Net als SD Express gebruikt microSD Express de PCIe- en NVMe-interfaces (die ook gebruikt worden voor moderne SSD’s). MicroSD Express-kaarten die zijn gedefinieerd in de nieuwe SD 7.1-specificatie zullen worden aangeboden in verschillende hoedanigheden, zoals microSDHC Express, microSDXC Express en microSDUC Express. Ook zullen ze backwards compatibel zijn, zodat ze ook gebruikt kunnen worden in combinatie met oudere devices. Uiteraard wordt dan wel aan snelheid ingeboet.

Het wachten is nu op fabrikanten (zowel van snelle geheugenkaartjes als van smartphones, camera’s, laptops en andere hardware) die de nieuwe standaard gaan implementeren.