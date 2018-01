Gemeenten minder vaak per e-mail bereikbaar

2018-01-10T11:56:00

2018-01-10T11:56:28

Telkens meer gemeenten vervangen een algemeen e-mailadres voor een online contactformulier. Wie vragen heeft, moet dikwijls lang wachten op een antwoord - als ze die al krijgen.

Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de site Wij Verdienen Beter. Het aantal gemeenten dat niet meer per e-mail bereikbaar is, steeg de afgelopen jaren. Sinds 2015 met 30 procent. Inmiddels kozen 86 van de 388 gemeenten in Nederland te stoppen met mailen.

Het alternatief is een online contactformulier. Probleem daarvan is alleen dat daar vaak om meer informatie gevraagd wordt dan noodzakelijk is. Zaken als telefoonnummers en geboortedata dienen gedeeld te worden, voor een vraag gesteld kan worden.

Tijdig antwoorden

Wij Verdienen Beter wijst er op dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om binnen twee werkdagen te antwoorden. Toch gaat dat niet altijd goed. Bij 28 gemeenten was er na vier weken nog steeds geen respons. 15 procent van alle gemeenten antwoordt niet op tijd.

Op de site van Wij Verdienen Beter is een overzicht te vinden, waarop je kunt achterhalen hoe het met je eigen gemeente gesteld is.