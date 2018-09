General Mobile presenteert middenklasse Android One-smartphone

2018-09-14T11:22:00

2018-09-14T11:19:23

De Turkse smartphonefabrikant General Mobile heeft een nieuwe middenklasse telefoon onthuld. De GM9 Pro beschikt over een groot oled-beeldscherm en draait op de standaard Android-versie. General Mobile gebruikt het Android One-programma en garandeert jarenlang beveiligingsupdates en twee Android-updates.

Vooralsnog komt de GM9 Pro alleen uit in thuisland Turkije, waar hij omgerekend net geen 400 euro gaat kosten. De afgelopen jaren zijn er via distributeur Dividino Group diverse General Mobile-telefoons in Nederland uitgekomen. Een woordvoerder van het bedrijf laat desgevraagd weten dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om de nieuwe GM9 Pro in Nederland te gaan verkopen. Meer informatie kan ze nog niet geven, waardoor het nog onduidelijk is of de telefoon hier daadwerkelijk verschijnt.

6 inch beeldscherm

De GM9 Pro is voorzien van een glazen behuizing met voorop een 6 inch beeldscherm met langwerpige 18:9-verhouding. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en gebruikt een oled-paneel dat vermoedelijk van Samsung komt. Onder de motorkap tref je 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen aan. Achterop zit een dubbele camera voor foto's met een scherpte/diepte-effect.

De General Mobile-telefoon heeft een 3800 mAh accu en draait op Android 8.1 (Oreo). Een update naar het onlangs uitgebrachte Android 9.0 (Pie) zit in de pijplijn. De smartphone krijgt volgend jaar ook een update naar Android Q. General Mobile garandeert bovendien drie jaar beveiligingsupdates voor de Android One-telefoon.