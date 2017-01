GeniCan maakt vuilnisbak ook slim

2017-01-09T16:04:00

2017-01-09T16:00:13

Dankzij GeniCan kun je straks ook je vuilnisbak onderdeel maken van je slimme huishouden. Een succesvolle crowdfundingcampagne op Indiegogo maakte de gadget mogelijk.

GeniCan is een barcode-scanner die je aan de rand van de vuilnisvak vast maakt en in verbinding staat met je smartphone. Zodra je een verpakking in de vuilnisbak gooit, voegt GeniCan dat product na het scannen toe aan een boodschappenlijstje in de bijbehorende app.

Op die manier hoef je zelf niet te onthouden wat je opnieuw in huis moet halen, zodra je een lege verpakking weggooit. Het is zelfs de bedoeling dat GeniCan deze producten zelf online kan bestellen, zodat je ook niet meer naar de winkel hoeft. In Amerika althans.

Prijs

De GeniCan kost straks 149 dollar. Naar verwachting wordt het apparaatje ergens begin 2017 geleverd.