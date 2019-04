Gerrard Street: Koptelefoon op abonnementsbasis aan tweede generatie toe

2019-04-26T14:30:00

2019-04-26T14:26:01

Aan hoogwaardig geluid hangt dikwijls een even hoge prijs. Het Nederlandse Gerrard Street bedacht dan ook een koptelefoon die je op abonnementsbasis in bruikleen hebt. Hier bestaan nu twee nieuwe versies van, waaronder een draadloze variant.

De nieuwe modellen heten Day en Boss. Je bent het goedkoopste uit met de Day-koptelefoon. Voor 7,50 euro per maand of 70 euro per jaar krijg je deze opgestuurd. Net zoals de voorganger - model Bird - is dit een bedrade headset, die even duur is.

Huidige bezitters van de Bird krijgen de Day ter vervanging opgestuurd zonder daarvoor extra te betalen. De oude koptelefoons die terug worden gestuurd naar de fabrikant, worden gerecycled.

Dit keer bestaat er ook een draadloze variant, de Boss. Deze kost een tientje per maand, of 100 euro per jaar. Die heeft een accuduur van 24 uur en is snel weer op te laden via de moderne usb-c-aansluiting.

Bellen

Voor beide headsets geldt dat je er ook mee kunt bellen, er zit namelijk een microfoon in verwerkt. Je krijgt de koptelefoon opgestuurd als doe-het-zelf-pakket. Mocht je een bepaald onderdeel beschadigen, dan kun je die tevens laten vervangen.

Voor de audiokwaliteit is dit keer de handen ineen geslagen met de experts van Fresh 'n Rebel, een bekend merk op gebied van koptelefoons. Hoe een en ander klinkt, hopen we binnenkort te kunnen testen.

