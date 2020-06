Gerucht: iPhone 12 zonder oplader en oordopjes verkocht

2020-06-29T09:55:00

2020-06-29T12:34:23

Apple verkoopt de aankomende iPhone 12-serie mogelijk zonder stroomadapter. Het bedrijf gokt erop dat de meeste iPhone-gebruikers er al eentje (of meerdere) bezitten. Anders dien je de adapter er los bij te kopen.

De site MacRumors heeft daar sterke aanwijzingen voor. De geruchten zijn afkomstig van de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo. Naast de ontbrekende adapter vind je wellicht ook niet langer de bedrade oordopjes in de verpakking. Deze earpods worden eveneens achterwege gelaten.

Apple zou voor deze strategie kiezen om de iPhone 12 niet duurder te laten worden dan de iPhone 11. Daarnaast zou het beter zijn voor het milieu. Maar voor consumenten betekent het ook dat ze duurder uit zijn als ze nog geen lader en oordopjes in huis hebben. Deze accessoires dienen ze er los bij te kopen.

Wanneer te koop?

Eerder doken al afbeeldingen op van een 20 watt-lader van Apple, die geschikt zou zijn voor de iPhone 12-serie. De fabrikant kondigt nieuwe iPhones altijd in september aan, maar de vraag is of dat dit jaar ook zo is. Mogelijk wordt de lancering uitgesteld vanwege productievertraging door het coronavirus. Fabrieken lagen erdoor een hele poos stil.

Vorige week deed het bedrijf wel iOS 14 uit de doeken. Dat besturingssysteem komt ook voor oudere iPhone-modellen uit en introduceert onder meer widgets op het homescherm en een picture-in-picture-modus.