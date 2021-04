Gerucht: Kwakkelende Windows Store gaat volledig op de schop

2021-04-21T10:34:00

2021-04-21T10:32:09

In navolging van de Edge-browser lijkt het er op dat Microsoft ook met de Windows Store een frisse start wil maken. De downloadwinkel van Windows 10 gaat op de schop zodat het voor softwareontwikkelaars aantrekkelijker wordt hun programma's er op aan te bieden.

Dat meldt althans het doorgaans goed geïnformeerde Windows Central. Die site stelt dat de vernieuwde Store mogelijk eind dit jaar het levenslicht ziet, samen met een grote update voor Windows 10 zelf onder de codenaam Sun Valley. Die staat weer in het teken van een opgefriste gebruikersomgeving, inclusief nieuwe huisstijl met moderne icoontjes voor mappen, bestanden, schijven en dergelijke.

Een goed moment voor de introductie van de nieuwe Windows Store, zo lijkt het. Want wie nu in de Store kijkt, merkt dat lang niet alle Windows-programma's daar in terug te vinden zijn. Daar zijn twee voornaamste redenen voor.

Zo kunnen ontwikkelaars hun Win32-software niet zomaar in de Store aanbieden. Het moet eerst omgezet worden naar een formaat (MSIX) dat door de downloadwinkel wordt ondersteund. Bovendien moeten zij een deel van hun opbrengsten aan Microsoft afstaan, als het betaalde apps betreft. Daardoor lopen ze per aankoop 15 procent van hun inkomsten mis.

Kosten-baten

App-ontwikkelaars laten de Microsoft Store dus links liggen omdat het teveel moeite kost om hun programma's over te zettten en vervolgens ook nog eens minder oplevert. Volgens Windows Central stapt Microsoft dan ook van deze aanpak af. Bestaande Win32-programma's worden straks 'gewoon' toegestaan in de Store.

Daarnaast mogen de makers erachter hun eigen betaalmethodes hanteren, zodat ze alle opbrengsten zelf mogen houden. Verder zou software makkelijker te updaten zijn omdat ontwikkelaars hiervoor hun eigen zogeheten content delivery network mogen inzetten. Updates kunnen daardoor sneller worden uitgerold, zonder tussenkomst van de Microsoft Store.

Net zoals de nieuwe Edge-browser nu aan de lopende band wordt onderhouden met nieuwe functies, zo moet ook de vernieuwde Store na de lancering telkens worden uitgebreid. 

Gevolgen voor Windows 10S

Dat de Windows Store zoals 'ie nu is maar niet van de grond komt, heeft ook gevolgen gehad voor Windows 10S. Op deze lichtgewicht versie van Windows 10 zijn alleen apps uit de Windows Store te installeren. Bij iedere laptop die op Windows 10S draait, lees je daardoor de kanttekening dat de meeste programma's er niet op werken. Niet bepaald goede reclame ervoor, dus.

Alle hoop is echter nog zeker niet verloren. Kijk maar naar Edge. Die browser werd ook in een nieuw jasje gestoken en sindsdien zit het aantal (tevreden) gebruikers eindelijk in de lift. Het tij kan dus zeker nog keren, ook voor de Windows Store.