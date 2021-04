Gerucht: LG stopt helemaal met smartphoneverkoop

2021-03-24T10:39:00

2021-03-26T10:57:16

Na enkele turbulente jaren lijkt LG vanaf volgende maand te stoppen met de productie van smartphones. Het lukt de Zuid-Koreaanse firma maar niet om zijn de toestellen aan de man te krijgen. Het einde van een tijdperk komt in zicht.

Dat melden althans verscheidene internationale bronnen. LG zou al een tijdje aan het onderhandelen zijn om zijn smartphonetak aan andere bedrijven te verkopen, maar die deals zouden op niets uitlopen. Daardoor zit er niets anders op dan de telefoondivisie in z'n geheel op te doeken en de werknemers die hierbij betrokken zijn, elders binnen LG onder te brengen. Want op andere vlakken gaat het prima. Zo is LG momenteel de grootste speler op de markt voor smart-tv's.

Met LG's smartphonetak gaat het daarentegen al jarenlang niet goed. Kijk bijvoorbeeld eens naar de cijfers van marktanalist Counterpoint Research. De laatste keer dat LG de top 10 van bestverkochte smartphonemerken haalde, stamt alweer uit 2018. Destijds bungelde het merk al onderaan de lijst en inmiddels is het links en rechts ingehaald door met name Chinese concurrentie. Gevolg: al vijf jaar op rij wordt er verlies geleden bij LG's smartphone-afdeling.

Rare sprongen

LG probeerde wel weer voet aan wal te krijgen. Eerst door vooral in te zetten op premium toestellen in het hoge prijssegment, daarna juist met een budgetvriendelijk aanbod. De LG Velvet is daar een recent voorbeeld van. Maar in beide prijsklassen is de concurrentie moordend. Een andere strategie die niet echt aanslaat, zijn smartphones met unieke vormfactor. Zo opent de LG 8X ThinQ als een boek en heeft de LG Wing (zie afbeelding bovenaan) een extra scherm dat in horizontale positie te kantelen is.

Schijnbaar zitten maar weinig mensen er op te wachten. Dit terwijl het merk aan de wieg stond van de smartphone-industrie zoals we die nu kennen. Zo was LG een van de eerste aanbieders van een Android-telefoon. Overigens niet de allereerste, die eer was aan HTC. Nog zo'n merk waarvan we vandaag de dag nog maar weinig horen. LG zou in elk geval volgende maand de knoop doorhakken.