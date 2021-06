Gerucht: Microsoft onthult Windows 11 op 24 juni

2021-06-07T10:26:00

2021-06-07T10:24:10

Microsoft neemt mogelijk dit jaar al afscheid van Windows 10. Op 24 juni organiseert het bedrijf een online evenement dat in het teken staat van 'de volgende generatie van Windows', waarbij alvast gehint wordt naar een nieuwe naam: Windows 11.

In de aankondiging op Twitter lijken enkele verborgen boodchappen verstopt. Een animatie toont het Windows-logo waarvan de reflectie de horizontale balk mist, waardoor er een 11 ontstaat. Bovendien start de onthulling op '11 AM EST', wat een ongebruikelijk tijdstip voor Microsoft is. Bij ons is dat overigens 17:00 uur.

De nieuwe naamgeving zou enigszins verrassend zijn, omdat Windows 10 in het verleden als 'de laatste Windows' in de markt werd gezet. Op die manier zou er onder consumenten minder verwarring ontstaan over verschillende edities van het besturingssysteem. Dit ook met als doel om het updateproces te stroomlijnen, zodat elke Windows-pc dezelfde Windows-versie zou draaien.

Windows 10 sterk gefragmenteerd

Toch is daar vandaag de dag weinig sprake van. Hoewel Microsoft updates in eerste instantie behoorlijk opdrong, liet het de afgelopen tijd de teugels vieren. Als Windows 10-gebruiker heb je nu meer opties om updates uit te stellen. Wat fijn is om de controle over je eigen pc te houden, maar waardoor alsnog de situatie ontstaat dat slechts weinig computers helemaal up-to-date zijn.

In onderstaande grafiek van AdDuplex zie je bijvoorbeeld dat de meeste Windows 10-pc's niet verder zijn gekomen dan de mei 2020-update. Dit terwijl er sindsdien alweer twee onderdelenupdates zijn gelanceerd - de ene in oktober vorig jaar en de andere (mei 2021-update) vorige maand. Windows 11 zou mede om deze reden een nieuwe start kunnen betekenen.

Windows 11: Wat te verwachten?

Het was al bekend dat Windows 10 eind dit jaar grondig op de schop zou gaan. Daarbij werd tot op heden alleen gesproken over opnieuw een onderdelenupdate, die onder de naam Sun Valley in ontwikkeling is. Naast een makeover voor de verscheidene Windows-onderdelen zou ook een nieuwe downloadwinkel voor apps en software er deel van uitmaken.

Eerder somden we al op wat Microsoft in petto heeft voor de Sun Valley / 21H2-update voor Windows 10. Met de hints naar Windows 11 liggen er twee mogelijke scenario's voor de hand:

De Sun Valley-update wordt tot Windows 11 omgedoopt en komt als Windows 10-update uit in de tweede helft van 2021

De Sun Valley-update staat los van Windows 11 en de ware opvolger van Windows 10 komt in een later stadium pas uit

Een derde mogelijkheid is overigens dat Microsoft helemaal afstapt van versienummers en voortaan enkel over 'Windows' spreekt.

Windows 11 als gratis update

Alle tekenen wijzen er in elk geval op dat Windows 11 een gratis update wordt voor wie al een geldige Windows 10-licentie in bezit heeft. Net zoals het nog altijd mogelijk is om gratis naar Windows 10 te upgraden als je pc nog Windows 7 of Windows 8/8.1 draait. Voorlopig blijft het bij geruchten, eind deze maand horen we meer.