Gerucht: Microsoft zet streep door Windows 10X

2021-05-10T10:20:00

2021-05-13T09:56:20

Met Windows 10X wilde Microsoft een antwoord bieden op Chrome OS, maar de ontwikkeling van het alternatieve besturingssysteem lijkt voorlopig gestaakt.

Daarover bericht de doorgaans goed geïnformeerde website Petri. Eigenlijk was het de bedoeling dat Windows 10X rond deze tijd zou lanceren. Nu lijkt Microsoft juist weer te willen focussen op Windows 10 zelf, dat binnenkort al een grote upgrade krijgt. Bepaalde elementen van Windows 10X keren hierin terug, dus waarom dan toch twee besturingssystemen onderhouden?

Microsoft onthulde Windows 10X in 2019. De nadruk lag erbij op bediening via touchscreens, mede door een aangepast startmenu dat in het midden van het scherm gecentreerd was. De werking ervan leek op de app launchers zoals we die kennen van smartphones en het betsuringssysteem zou erdoor goed tot zijn recht komen op tablets, hybride laptops en ook op telefoons met dubbele schermen.

Eerder dit jaar zagen we dat het OS al bijna af leek:

Waarom kiezen?

Toch was de ontwikkeling van Windows 10X al een poosje niet op koers, mede door de coronapandemie. Maar ook werden er intern telkens meer vraagtekens gezet bij überhaupt het nut van een aparte Windows 10-versie, als de beste aspecten ervan middels updates ook gewoon naar Windows 10 zelf konden komen. Dat is dan ook precies de keuze die Microsoft nu heeft gemaakt.