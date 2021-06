Gewichtsverlies voor Sharkoon Light² 180-gaatjesmuis

2021-06-15T10:00:00

2021-06-15T09:18:57

Budgetmerk Sharkoon wil schijnbaar zijn gamingmuizen telkens lichter maken. De Light² 180-muis weegt namelijk slechts 63 gram, waar zijn voorganger uit 2020 nog 78 gram woog.

Het lage gewicht wordt mogelijk gemaakt door het honingraat-ontwerp onder de muisknoppen, waardoor je dwars door de muis heen kijkt. Dit gedeelte is overigens te vervangen door een klepje met solide basis. Mocht je de open textuur onder je handpalm toch niet prettig vinden.

Dpi en prijs

De muis is niet draadloos maar bekabeld en de dpi is maximaal op 12.000 in te stellen. De adviesprijs is 39,99 euro.