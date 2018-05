'Gezichtsherkenning OnePlus 6 makkelijk te foppen'

2018-05-30T11:58:00

2018-05-30T13:57:55

Ethish hacker Rik van Duijn is er in geslaagd om de gezichtsherkenning van de OnePlus 6 te foppen door een foto van zijn eigen gezicht voor de camera te houden. Daarmee is aangetoond dat deze manier van vergrendelen niet bijzonder veilig is.

Sinds de OnePlus 5 zijn OnePlus-telefoons met Face Unlock uitgerust, een functie die bij de OnePlus 6 ook weer van de partij is. Daarmee ontgrendel je het toestel simpelweg door ernaar te kijken. Maar met een foto lukt het dus ook, toont de Nederlandse van Duijn aan in een video op Twitter.

In theorie zou je telefoon gestolen kunnen worden, waarna iemand met een foto van je gezicht - overigens wel recht van voren - zo op je toestel kan inbreken. Overigens is OnePlus wel eerlijk over de limieten van de techniek, die zou vooral voor gebruiksgemak dienen en niet ter beveiliging. Desondanks gaat het bedrijf naar aanleiding hiervan opnieuw naar deze functie kijken:

"Face Unlock is een 'optie voor gemak en niet voor veiligheid', maar we gaan de bevindingen van Van Duijn wel onderzoeken. Na het onderzoek weet OnePlus of er maatregelen en een eventuele update nodig zijn," zo luidt het officiële statement.

I printed my face to unlock my OnePlus 6 for the lulz... it worked ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rAVMq8JKBr — rik (@rikvduijn) 29 mei 2018

Knipperen

Dat gezichtsherkenning met foto's is te omzeilen, is in het verleden wel vaker gebleken. Bedrijven werken dan ook aan nieuwe manieren om de technologie te verbeteren. Zo testte MasterCard eerder een systeem voor creditcard-betalingen door middel van gezichtsherkenning. Dat werkte alleen wanneer de gebruiker met zijn ogen knipperde.