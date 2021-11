Gezichtsherkenning op Facebook wordt stopgezet

2021-11-03T11:17:00

2021-11-03T11:16:35

Meta stopt helemaal met gezichtsherkenning op Facebook, een functie die onder andere ingezet werd om gebruikers op foto's automatisch te taggen. Als gevolg worden ook meer dan een miljard gezichtsprofielen verwijderd.

In een blogpost legt Jerome Pesenti (hoofd Kunstmatige Intelligentie bij Meta) uit dat het bedrijf stopt met gezichtsherkenning vanwege de 'groeiende zorgen vanuit de samenleving rond dergelijke technologie.' Daarnaast stelt men dat er eenduidigere wetten nodig zijn om het inzetten ervan in de toekomst in goede banen te leiden.

In het verleden stuitte Meta (toen nog Facebook) geregeld op verzet vanwege de functie. In Europa is gezichtsherkenning pas sinds 2018 beschikbaar, ook al maakte de techniek in 2010 al zijn intrede op het sociale netwerk. De Ierse Data Protection Commission stak er in de tussentijd een stokje voor, mede omdat er destijds niet om toestemming van gebruikers werd gevraagd.

Maar ook in Amerika verliep de uitrol niet bepaald soepel. Door de jaren heen is Meta honderden miljoenen dollars kwijtgeraakt aan rechtszaken die aan de gezichtsherkenningsfunctie gerelateerd waren. Men zal gedacht hebben: genoeg is genoeg.

Eigen keuze

Gezichtsherkenning op Facebook is opt-in. Het staat dus standaard uit tot je het zelf inschakelt. Van alle Facebook-gebruikers had meer dan een derde daarvoor gekozen. Voor hen wordt de functie nu uitgeschakeld, en hun 'gezichtsherkenningssjabloon' wordt verwijderd. Waar ze eerder een melding kregen als ze op een foto herkend werden, is dat voortaan niet meer het geval.

De verandering heeft ook impact op blinde en slechtziende gebruikers. Gezichtsherkenning werd namelijk ook ingezet voor een functie met de naam Automatische Alt-tekst. Hierbij leest Facebook voor wat er op een foto te zien is en gezichtsherkenning maakte daarbij mogelijk dat ook de namen van de mensen op de foto werden genoemd.